Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Kino – ganz ohne Schwänzen. In Sachsen starten die „Schul-Kino-Wochen“. So wird das Kino zum besonderen Lernort mit Geschichten, die zum Nachdenken anregen.

In vielen Orten öffnen Kinos ihre Türen für Schulklassen. (Archivbild)

Dresden - Kinosaal statt Klassenzimmer: Ab kommender Woche haben Schulklassen in Sachsen im Rahmen der „Schul-Kino-Wochen“ die Möglichkeit, die Welt des Films zu entdecken. Wie das sächsische Kultusministerium mitteilte, beteiligen sich bis zum 11. April 42 Kinos in 31 Städten und Gemeinden im Freistaat an dem Projekt.

Der offizielle Startschuss fällt am kommenden Montag im CineStar Chemnitz – Am Roten Turm, wo das Filmprogramm mit einer Vorstellung von „Grüße vom Mars“ eröffnet wird.

„Kinos sind spannende außerschulische Lernorte, die bei unseren Schülern großes Interesse wecken“, sagte Kultusminister Conrad Clemens (CDU). Dort könnten sie in neue Welten eintauchen, vielfältige Themen entdecken und unterschiedliche Perspektiven kennenlernen. „Die Filme fördern den Austausch und die Aufmerksamkeit“ – ideale Bedingungen, um Lernmotivation und Gemeinschaft zu stärken.

Die „Schul-Kino-Wochen“ richten sich an alle Schularten und Klassenstufen. Sie sind Teil eines bundesweiten Projekts zur filmpädagogischen Bildung und machen das Kino als Lernort erfahrbar.