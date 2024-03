Magdeburg - Vor der Agrarministerkonferenz in der kommenden Woche hat Sachsen-Anhalts Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Sven Schulze die Notwendigkeit des Bürokratieabbaus betont. Bundesminister Cem Özdemir (Grüne) müsse sich des Themas ernsthaft annehmen, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Magdeburg. „Was umsetzbar ist, muss sofort angegangen werden.“ Die unionsgeführten Länder hätten dem Bund Mitte Februar konkrete Vorschläge zur Vereinfachung bürokratischer Vorgaben für die Landwirtschaft vorgelegt. Es gehe beispielsweise um Berichts- und Aufzeichnungspflichten sowie die Abschaffung des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes.

Die Agrarminister der Länder und des Bundes kommen von Mittwoch bis Freitag kommender Woche in Erfurt zusammen.