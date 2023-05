Thale - Ein Schuppenbrand hat in Thale (Landkreis Harz) einen Schaden von 130.000 Euro verursacht. Das Feuer brach am späten Montagabend im Ortsteil Treseburg aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor habe es ein lautes Knallgeräusch gegeben. Die Flammen griffen vom Schuppen auf das angrenzende Wohnhaus und einen weiteren Schuppen über. Der Eigentümer des Hauses versuchte noch, den Brand selbst zu löschen - jedoch ohne Erfolg. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache.