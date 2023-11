Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Halberstadt - Zwei junge Männer haben im Landkreis Harz laut Polizei versehentlich durch ein Küchenfenster in ein Wohnhaus geschossen. Ein 20-Jähriger habe am Mittwoch die geladene Pistole von einem Familienangehörigen entwendet, um mit einem 16 Jahre alten Freund Schießübungen zu machen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die beiden fuhren demnach mit dem Auto durch den Halberstädter Ortsteil Ströbeck, als sich ein Schuss aus der Waffe löste und das Küchenfenster des Wohnhauses traf. Es sei niemand verletzt worden.

Die Polizei suchte nach eigenen Angaben auch mit einem Hubschrauber nach den Flüchtigen. Zunächst sei der verlassene Wagen auf einem Feldweg und dann die zwei Männer in der Innenstadt von Wernigerode gefunden worden. Ein Spezialhund habe die gesuchte Pistole in einem Straßengraben ausfindig gemacht.

Gegen die beiden Männer wird laut Polizei nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Sachbeschädigung sowie Diebstahls ermittelt. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft seien sie zunächst wieder auf freien Fuß gekommen. Weil er die Waffe nicht sicher aufbewahrte, werde auch gegen den Besitzer der Pistole ermittelt.