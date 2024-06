Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Bremen - Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag mehrfach auf eine Kneipe in Bremen geschossen. Der 33 Jahre alte Wirt wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Neben dem Wirt waren zum Zeitpunkt der Tat zwei weitere Menschen in der Kneipe. Sie blieben demnach unverletzt.

Die Täter flüchteten. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Schüsse und fahndet nach den Angreifern.