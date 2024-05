Magdeburg - Nach Schüssen auf eine 51 Jahre alte Frau in Magdeburg ist ein Tatverdächtiger weiterhin auf der Flucht. Es gebe noch keine neuen Erkenntnisse zum Hintergrund der Tat, wie eine Sprecherin der Polizei Magdeburg am Freitag mitteilte. Die Polizei hängt den Angaben zufolge am Freitag Plakate mit Zeugenaufrufen in der Nähe des Tatorts auf.

Die Frau war am Montagmorgen durch Schüsse vor einem Wohnhaus im Süden von Magdeburg schwer verletzt worden. Sie befindet sich laut Sprecherin weiterhin im Krankenhaus. Eine eigene Ermittlungsgruppe kümmert sich um den Fall.