Am Montagabend fallen Schüsse in Spandau und Wilmersdorf. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest. Doch jetzt gibt es eine Kehrtwende.

Die Schüsse fielen am Montagabend binnen einer halben Stunde. (Symbolbild)

Berlin - Nach den Schüssen auf zwei Supermärkte in Berlin-Spandau und Wilmersdorf ist der festgenommene Verdächtige wieder frei. „Der Festgenommene hat sich als Tatunbeteiligter herausgestellt und wurde also wieder freigelassen“, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ über die Freilassung berichtet.

Die Schüsse waren am Montagabend laut Polizei innerhalb einer halben Stunde in der Breite Straße und in der Bundesallee abgegeben worden. Beide Supermärkte sind demnach Filialen derselben Firma. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zu den Hintergründen. Auch die Suche nach dem Schützen geht weiter.