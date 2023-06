Halle - In Halle hat jemand von einem Mehrfamilienhaus aus mit einer Softairwaffe in Richtung einer Kleingartenanlage geschossen. Am späten Samstagabend wurde eine 28-Jährige von einem Projektil am Fuß getroffen, wie ein Sprecher der Polizei in Halle am Sonntag mitteilte. In der Gartenparzelle hätten sich zu dem Zeitpunkt sechs Personen aufgehalten, darunter drei Kinder. Die getroffene 28-Jährige wurde den Angaben zufolge nicht ernsthaft verletzt. Es fiel ein weiterer Schuss, als Polizeibeamte die Lage vor Ort prüften. Insgesamt sei dreimal aus Richtung des Mehrfamilienhauses geschossen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Identität des Schützen.