Magdeburg - Wegen Schüssen aus einer Softair-Waffe ist es am Sonntag in Magdeburg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein Bürger habe gemeldet, dass von einem Balkon aus mit einem pistolenähnlichen Gegenstand geschossen werde, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Polizeiwagen seien anschließend in den Stadtteil Brückfeld zu der Wohnung gefahren. Dort sei eine Vielzahl von Softair-Waffen sichergestellt worden. Neben dem Wohnungsinhaber seien noch drei weitere Menschen anwesend gewesen. Für die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben keine Gefahr.