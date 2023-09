Buttstädt/Erfurt - Die Schüsse eine Jägers haben bei Buttstädt (Kreis Sömmerda) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Erfurt am Mittwoch mitteilte. Eine 58-jährige Frau hatte den Angaben zufolge am Dienstag am Ortsteil Großbrembach den Büchsenknall gehört und die Polizei informiert. Mehrere Streifenwagen mit Beamten in Schutzausrüstung rückten aus. Ob der Jäger gegen Bestimmungen des Jagd oder Waffengesetzes verstoßen hat, wird erst noch ermittelt.