Bei Schüssen in einer Bar in Göppingen wurde ein Mann getötet und zwei Menschen verletzt.

Göppingen - Bei Schüssen in einer Bar in der Göppinger Innenstadt ist ein 29-Jähriger getötet worden. Zwei weitere Menschen kamen mit Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Der unbekannte Täter ist demnach auf der Flucht. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Weitere Informationen zu dem Vorfall am späten Mittwochabend waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte Oberbürgermeister Alexander Maier (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur gesagt, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Auf Fotos zu sehen waren unter anderem vermummte und mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Nach Angaben eines dpa-Reporters war auch die Spurensicherung vor Ort. Die schwäbische Stadt liegt etwa 40 Kilometer östlich von Stuttgart.