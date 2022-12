Schüsse in Schorndorf? Polizei findet zwei Tote

Das Spezialeinsatzkommando durchsucht ein Haus in Schorndorf und findet zwei Tote. 28 Polizeistreifen sind im Einsatz. Gerüchte über einen Schusswechsel kursieren. Plötzlich gibt es Hinweise, die in eine andere Stadt führen.

Schorndorf - Bei einer Gewalttat in Schorndorf sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Im Zuge der Ermittlungen entdeckte die Polizei dann am Mittwoch noch einen lebensgefährlich verletzten Mann in Fellbach. Beide Städte liegen östlich der Landeshauptstadt Stuttgart. Hinweise auf einen flüchtigen Täter gebe es nicht, teilten die Beamten mit. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Nach ersten Informationen aus Sicherheitskreisen handelt es sich bei den Toten um den mutmaßlichen Täter und eine Frau. In welcher Beziehung die beiden zueinander oder zu dem Verletzten aus Fellbach standen, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Am Mittwoch war laut Polizei um 11.34 Uhr über die Rettungsleitstelle eine schwer verletzte Frau in einem Mehrfamilienhaus in Schorndorf gemeldet worden. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus. 28 Streifenbesatzungen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos durchsuchten das Haus.

In einer der Wohnungen in dem Gebäude hätten die Beamten die beiden Leichen entdeckt, sagte der Sprecher. Womöglich sei die Frau durch eine Schusswaffe verletzt worden, hieß es offiziell.

Gerüchte über einen Schusswechsel dementierte die Polizei. Das würde bedeuten, dass Menschen aufeinander schießen, sagte der Sprecher. Zu den konkreten Todesumständen machte er allerdings keine Angaben. Auch die Art der Verletzungen bei dem Mann aus Fellbach sei noch Teil der Ermittlungen, hieß es in einer Mitteilung. Wann mit weiteren Informationen zu rechnen ist, war zunächst nicht absehbar.

Nun seien die Fachleute der Kriminaltechnik in der betroffenen Wohnung am Werk, sagte der Sprecher am Nachmittag. Sie müssten beispielsweise Spuren sichern. Die Experten waren in weißen Anzügen im Einsatz. Die Polizei hatte das Haus weiträumig abgesperrt. Es liegt in einem Gebiet, in dem teils Industrie, teils Wohnhäuser stehen. Beamte befragten unter anderem in einer gegenüberliegenden Tankstelle und an einem Autohaus mögliche Zeugen.