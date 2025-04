Mitten in der Berliner Innenstadt fallen am frühen Morgen Schüsse. Zuvor soll es einen Streit zwischen mehreren Personen gegeben haben.

Schüsse vor Hotel in Berlin-Mitte - keine Schwerverletzten

In Berlin-Mitte fallen am frühen Morgen Schüsse. (Symbolbild)

Berlin - Vor einem Hotel in Berlin-Mitte sind am frühen Morgen Schüsse gefallen. Schwerverletzte gebe es nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Mann sei an der Hand verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen. Er werde operiert. Zuvor soll es einen Streit zwischen dem Mann und weiteren Personen gegeben haben.

Die Sprecherin machte zunächst keine Angaben zu der Zahl der beteiligten Personen und ihrer Identität. Ob Menschen festgenommen wurden, werde sich im Zuge der Ermittlungen zeigen. Diese liefen noch. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Das Hotel liegt in der Mohrenstraße. Der Vorfall ereignete sich am Ostersonntag gegen 4.45 Uhr.