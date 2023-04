Berlin - Weil er aus einem Auto heraus Schüsse abgefeuert haben soll, kommt ein 34-Jähriger am Dienstag (9.00 Uhr) wegen versuchten Mordes vor das Berliner Landgericht. Zwei damals 40 und 49 Jahre alte Brüder seien verletzt worden, einer schwer. Motiv des Angeklagten soll Rache an den Brüdern seiner verstorbenen Lebensgefährtin wegen verschiedener innerfamiliärer Streitigkeiten gewesen sein. Er soll laut Ermittlungen Anfang September 2022 mit seinem Auto zu einem Büro der Brüder in Berlin-Gesundbrunnen gefahren sein. Mit einem Mittäter habe der Angeklagte durch die Glasscheibe der Räume im Erdgeschoss geschossen. Dort hätten sich insgesamt vier Menschen aufgehalten.