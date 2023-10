Schuster will in Landtag: „Keine naive Multikulti-Politik“

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will 2024 in den Landtag einziehen.

Lohmen - Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will 2024 in den Landtag einziehen und setzt dazu auch auf das Thema Migration. „Humanität und Ordnung ist das Ziel bei Flucht und Migration, aber keine naive Multikulti-Politik“, erklärte er laut Mitteilung vom Sonntag bei seiner Kür zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 51 in der Sächsischen Schweiz. Dort hatte bei der Landtagswahl 2019 die AfD das Direktmandat geholt.

Nach Angaben des CDU-Kreisverbandes stimmten gut 91 Prozent der Mitglieder für Schuster als Direktkandidat. Er ist seit 2022 Innenminister des Freistaats und war zuvor Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.