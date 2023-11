Dresden - Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber möglichst rasch umsetzen. „Ich suche gerade Partner, die mitmachen“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Landtag in Dresden. Schuster nannte es befremdlich, dass die Bundesregierung die Einführung einer solchen Bezahlkarte nicht zentral koordiniere. „Das müssen die Länder jetzt irgendwie selbst machen.“ Schuster forderte zudem, die vereinbarten Maßnahmen von Bund uns Ländern zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen schnell umzusetzen. Es gebe zu viele Prüfaufträge in dem Beschluss. „Wir müssen jetzt machen und nicht prüfen, weil wir Druck haben.“

Die Länderchefs und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatten in einer Marathonsitzung bis in den frühen Dienstagmorgen verhandelt. Die hart errungene Einigung sieht unter anderem eine Systemumstellung bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten vor, auch sollen die Leistungen für Asylbewerber gekürzt werden.

Der Innenminister begrüßte die Weiterführung von Grenzkontrollen. Diese zeigten Wirkung, so Schuster. Er kritisierte, dass es keine Fortschritte bei Migrationsabkommen mit den Herkunftsländern gebe sowie keine Festlegung auf eine Obergrenze für Geflüchtete. Zuvor hatte die AfD eine Debatte im Landtag beantragt mit dem Titel: „Massenmigration ohne Ende: Ist das Grundrecht auf Asyl noch zeitgemäß?“.

Schuster erklärte: „Es ist immer zeitgemäß, Menschen die berechtigt Schutz suchen, auch Schutz zu bieten“. Der Königsteiner Schlüssel werde nach wie vor umgesetzt. Gleichwohl könne man über eine „Neujustierung“ und Lösungen diskutieren, so Schuster. Er begrüßte die geplante Einsetzung einer Kommission zu Fragen der Steuerung der Migration und der besseren Integration in Abstimmung mit den Ländern.

Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hatte im Papier der Ministerpräsidenten in einer Protokollnotiz eine grundlegende Wende in der Migrationspolitik gefordert und sich dafür ausgesprochen, das Grundrecht auf Asyl in seiner jetzigen Form zu überdenken und weiterzuentwickeln.