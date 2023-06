Hannover - Der Aufbau läuft auf Hochtouren: In Hannover beginnt am Freitag die 494. Ausgabe des Schützenfestes. Vom 30. Juni bis zum 9. Juli erwarten die Veranstalter mehr als 900.000 Besucher. Im vergangenen Jahr gab es die Traditionsveranstaltung nach zweijähriger Pandemie-Pause zwar wieder, aber einige Programmpunkte fielen kleiner aus. Nun solle das zehntägige Volksfest wieder wie gewohnt ablaufen, beispielsweise mit einem Zapfenstreich zum Ende, sagte Festleiter Bernd Rödel am Mittwoch.

Nach Angaben der niedersächsischen Landeshauptstadt handelt es sich um das größte Schützenfest der Welt. Es beginnt demnach mit der Verpflichtung der vier Bruchmeisterinnen und Bruchmeister. Nachdem 2022 erstmals eine Frau das traditionsreiche Ehrenamt übernommen hatte, sind in diesem Jahr sogar zwei Frauen vertreten. Vier Bruchmeister werden seit Jahrzehnten für ein Jahr vom Oberbürgermeister ernannt - die Bewerber müssen „ledig, unbescholten, von gutem Leumund und Charakter“ sein und einem örtlichen Schützenverein angehören. Die vier Repräsentanten sorgen in Frack und mit Zylinder auf dem Platz für Ordnung - und trinken „Lüttje Lage“.

Am Sonntag soll der große Schützenausmarsch, ein Festumzug mit zahlreichen Vereinen und Spielmannszügen, ein Höhepunkt sein. „Wir haben gute Voraussetzungen für ein tolles Fest“, sagte Ralf Sonnenberg, der städtische Leiter des Eventmanagements. Zu den besonderen Neuheiten zähle eine Kunsteisbahn auf dem Schützenplatz.