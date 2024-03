Ole Werner im Interview vor Spielbeginn im Stadion An der Alten Försterei.

Hannover - Werder Bremen hat im Testspiel während der Länderspielpause gegen Zweitligist Hannover 96 eine verdiente Niederlage kassiert. Der Fußball-Bundesligist unterlag am Donnerstag in der für Zuschauer geschlossenen Heinz von Heiden Arena mit 1:3 (0:1). Lars Gindorf (42. Minute), Muhammed Damar (47.) und Jannik Dehm (82.) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Nachwuchsspieler Joel Imasuen (62.) verkürzte zwischenzeitlich für die Grün-Weißen.

In einer ereignisarmen ersten Hälfte standen vor allem die Verletzungsrückkehrer auf beiden Seiten im Fokus. Trainer Ole Werner setzte in der Startelf auf Innenverteidiger Amos Pieper, der im November einen Knöchelbruch erlitten hatte. Bei den Hausherren war Sei Muroya wieder im Anfangsgebot, nachdem er sich im Februar am Oberschenkel verletzt hatte.

Nach toller Vorarbeit von Cedric Teuchert vollendete Talent Gindorf überlegt und verdient zur Führung. Werder legte im ersten Durchgang einen schwachen Auftritt hin. Die zweite Hälfte startete zunächst durch den zweiten Gegentreffer nicht besser aus der Sicht der Bremer. U23-Talent Imasuen verkürzte zwar noch, aber Hannovers Dehm vollendete einen Konter zum 3:1.