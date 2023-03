Reddeber - Aufgrund eines plötzlichen Schwächeanfalls hat eine 58 Jahre alte Autofahrerin bei Wernigerode die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie geriet am Freitag auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Samstag in Halberstadt mitteilte. Bei der Kollision wurde die 58-Jährige schwer und der Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt. Beide wurden in Kliniken gebracht. Die Schadenssumme beträgt laut Polizei rund 20.000 Euro.