Schwangere bei Zusammenstoß mit Rettungswagen verletzt

Berlin - Ein Rettungswagen hat bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht an einer Kreuzung in Berlin-Tempelhof eine schwangere Radfahrerin erfasst. Die 33-Jährige stürzte und wurde mit schweren Verletzungen an Kopf und Schulter in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort sei auch das ungeborene Kind untersucht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau am Montagmorgen an der Kreuzung Tempelhofer Damm/Albrechtstraße vom rechten Außenspiegel des Rettungsfahrzeugs touchiert, als sie rechts in den Tempelhofer Damm einbiegen wollte. Ihre Ampel soll zu diesem Zeitpunkt Rot gezeigt haben.