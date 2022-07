Schwarz: Trainingslager fördert Zusammenzuwachsen

Berlin - Hertha-Trainer Sandro Schwarz erhofft sich vom Trainingslager in England neben der sportlichen Entwicklung auch eine weitere Förderung des Teamgedankens abseits des Platzes. „Jetzt fliegen wir noch mal als Gruppe weg. Das fördert zusammenzuwachsen, sich noch besser kennenzulernen“, sagte der 43-Jährige. „Es wird um die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Erst mal in der Art, wie wir Fußball spielen wollen. Da wollen wir weiter ins Detail gehen“, sagte der neue Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten der Deutschen Presse-Agentur.

Die Berliner reisen am Dienstag ins Trainingslager im St. George’s Park in Burton-upon-Trent und bleiben dort bis zum 23. Juli. Die Nationalspieler, die später ins Training einstiegen, werde man weiter schnellstmöglich in diesen Prozess integrieren, sagte Schwarz, der seit Ende Juni neuer Coach des Hauptstadtclubs ist. Die Hertha hatte den Abstieg in die zweite Liga in der Vorsaison erst in der Relegation verhindern können.

„Wir werden weiter an den Prinzipien arbeiten, was Arbeit gegen den Ball und offensives Umschalten, aber auch Ballbesitz angeht. Es wird nicht diesen einen Schwerpunkt geben. Es wird in einer Komplexität geschehen, da wir in unseren Trainingseinheiten alle Phasen abdecken wollen“, sagte Schwarz. Schon das Trainingslager in Kienbaum unweit der Hauptstadt habe das Team zuletzt vorangebracht.