Osnabrück - Bei sogenannten „fliegenden Dachdeckern“ hat es am Montag in Niedersachsen Durchsuchungen gegeben. Wegen des Verdachts der Schwarzarbeit wurden Gebäude in Osnabrück sowie an anderen Orten durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft am Montagmorgen mitteilte. Auch in anderen nördlichen Bundesländern gab es demnach Durchsuchungen.

Den Verdächtigen wird Veruntreuung vorgeworfen. Zudem sollen sie ihre Angestellten nicht angemeldet und folglich auch keine Abgaben an die Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks gezahlt haben. Von „fliegenden Dachdeckern“ ist bei Handwerkern die Rede, die ihre Arbeit über Zeitungsinserate oder direkt an der Haustür anbieten, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte.

In dem Zusammenhang gebe es auch immer wieder Betrugsermittlungen, wenn bei der Arbeit gepfuscht worden sei oder eigentlich nicht notwendige Handwerksleistungen erbracht worden seien. Diese Ermittlungen hätten bei den Durchsuchungen am Montag aber keine Rolle gespielt.

Es handelt sich den Angaben zufolge am Montag um Ermittlungen im Bereich der Clankriminalität durch die Staatsanwaltschaft sowie den Osnabrücker Zoll. Der Begriff Clankriminalität ist umstritten, weil er nach Ansicht von Kritikern Menschen mit Migrationshintergrund allein aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert.