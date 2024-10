Seit seiner Verpflichtung im Sommer 2023 gehört Hugo Larsson zu den Leistungsträgern in Frankfurt. Nun wurde sein Vertrag verlängert.

Schwede Larsson verlängert Vertrag in Frankfurt

Frankfurt - Hugo Larsson hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt vorzeitig bis 2029 verlängert. Der 20-Jährige, der auch für die nächsten Länderspiele der schwedischen Nationalmannschaft nominiert worden ist, spielt seit Sommer 2023 für die Hessen und bestritt seitdem 38 Pflichtspiele. Der ursprüngliche Kontrakt des Mittelfeldspielers lief bis 2028.

„Nachdem die Eintracht mit dem Angebot der vorzeitigen Vertragsverlängerung auf mich zukam, war für mich direkt klar, dass ich das machen möchte. Ich fühle mich im Klub und in der Stadt unglaublich wohl und spüre vom ersten Tag an großes Vertrauen“, wurde Larsson in einer Club-Mitteilung zitiert.