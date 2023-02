Abgeordnete nehmen im Plenarsaal an einer Sitzung des Landtags in Niedersachsen teil.

Hannover - Niedersachsens Landtag hat der Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien mit einer Schweigeminute gedacht. „Viele Menschen wurden für immer getrennt. Hunderte Kinder sind zu Waisen geworden. Eltern, Geschwister, Freunde werden sich nie wiedersehen“, beschrieb Landtagspräsidentin Hanna Naber am Donnerstag das Leid in der Erdbebenregion. Nach offiziellen Angaben sind rund 50.000 Menschen gestorben. „Die Katastrophe hat ein geradezu apokalyptisches Ausmaß“, sagte die SPD-Politikerin.

Naber wies darauf hin, dass mehr als 290.000 Menschen mit Wurzeln in den betroffenen Gebieten auch in Niedersachsen lebten. Diesen Menschen gelte es nun zu zeigen, dass sie nicht allein seien. „Dabei zählt die Geste jedes und jeder Einzelnen, auch und gerade hier bei uns vor Ort“, sagte die Landtagspräsidentin.