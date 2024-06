Potsdam - Die Polizei hat am Freitag auch in Potsdam ihres in Mannheim getöteten Kollegen Rouven Laur gedacht. Rund hundert Polizeikräfte und Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) kamen zu einer Schweigeminute um 11.34 Uhr vor dem Filmmuseum zusammen. Zwischen zwei Polizeimotorrädern war ein großes Porträt des getöteten Polizisten zu sehen. Am Freitag vor einer Woche war es um 11.34 Uhr zu der tödlichen Attacke in Mannheim gekommen.

Ein 25-jähriger Afghane hatte auf dem Marktplatz in Mannheim fünf Mitglieder der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie den 29-jährigen Beamten mit einem Messer verletzt. Laur starb an seinen Verletzungen. Auch in Berlin und vielen anderen Orten Deutschlands gedachte die Polizei ihres getöteten Kollegen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt am Freitag in Mannheim in stiller Trauer inne.