Kommende Woche wird in einem Trauerstaatsakt in Mainz dem früheren Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen gedacht. Mit dabei sind zwei amtierende und ein früherer Ministerpräsident.

Mainz - Beim Trauerstaatsakt für Bernhard Vogel (CDU) in Mainz am kommenden Mittwoch (26. März) wird neben dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) auch der thüringische Regierungschef Mario Voigt (CDU) sprechen.

Darüber hinaus werden im Festsaal der Staatskanzlei der frühere rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Christian Baldauf als Freund und Wegbegleiter sowie der ehemalige thüringische Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU) in Reden Vogel gedenken, wie die Staatskanzlei in Mainz mitteilte. Althaus war 2003 Nachfolger Vogels als Regierungschef in Erfurt. Der Trauerstaatsakt wird live im SWR-Fernsehen übertragen.

Vogel war am 2. März im Alter von 92 Jahren gestorben. Er war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 Ministerpräsident in Thüringen.