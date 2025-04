Aus dem Versorgungsschacht eines Mehrfamilienhauses in Chemnitz dringt Rauch. Eine Familie mit Kindern kann sich in Sicherheit bringen - die Kriminalpolizei hat einen Verdacht.

Schwelbrand in Mehrfamilienhaus – Mieterin unter Verdacht

In einem Chemnitzer Wohnhaus kommt es zu einem Schwelbrand. (Symbolbild)

Bernsdorf - Nach dem Schwelbrand in einem Mehrfamilienhaus im Chemnitzer Ortsteil Bernsdorf steht eine Mieterin unter dem Verdacht der versuchten schweren Brandstiftung. Laut Polizei entwickelte sich dieser aus noch ungeklärten Gründen am frühen Sonntagmorgen im Versorgungsschacht im Badezimmer ihrer Wohnung. Die 27-Jährige und ein 30-Jähriger brachten sich und den Nachwuchs der Frau in Sicherheit - drei Kleinkinder zwischen einem und drei Jahren sowie ein Baby.

Die „erheblich alkoholisierte“ Frau sei im Zuge erster Ermittlungen und Befragungen festgenommen worden. Ihr Atemalkoholwert lag den Angaben zufolge bei 2,26 Promille. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt.