Meine - Ein schwer verletztes Wildschwein ist am Montag in ein Geschäft in Meine (Landkreis Gifhorn) gelaufen und hat damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz vor 11.00 Uhr seien Einsatzkräfte zunächst über das Tier auf einem Parkplatz informiert worden, teilten die Beamten mit. Von dort lief das Schwein in ein Bekleidungsgeschäft.

Kunden und einige Mitarbeiter konnten die Filiale schon vor Eintreffen der Polizei verlassen. Die restliche Belegschaft schloss sich nach dem Polizeibericht zunächst im hinteren Gebäudeteil ein und gelangte später über einen Notausgang ins Freie.

Da das Wildschwein weiter im Laden umherirrte, blockierten die Beamten mit einem Streifenwagen den Eingang. Weil ein Betäuben des Tieres durch das Veterinäramt nicht möglich gewesen sei, entschlossen sich die Einsatzkräfte, das Wildschwein zu erlegen. Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Das erlegte Tier wurde der Jägerschaft übergeben. Woher die schweren Verletzungen stammten, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.