Halle - Wegen schwerer Brandstiftung in mehreren Fällen hat das Amtsgericht Halle gegen zwei junge Männer Haftbefehl erlassen. Ein 18-Jähriger soll zwischen 2021 und 2023 schwere Brandstiftungen in 37 Fällen in Halle begangen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 115 000 Euro. Der andere Haftbefehl erging gegen einen 20-Jährigen, dem mehrere schwere Brandstiftungen und Sachbeschädigungen an Gartenpools vorgeworfen werden. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus.