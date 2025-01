Schwere Bronzestatue von Friedhof in Wilhelmshaven gestohlen

Unbekannte Täter haben eine 150 bis 200 Kilogramm schwere Bronzestatue von einem Friedhof in Wilhelmshaven gestohlen. (Symbolbild)

Wilhelmshaven - Unbekannte Täter haben eine 150 bis 200 Kilogramm schwere Bronzestatue von einem Friedhof in Wilhelmshaven gestohlen. Die Frauen-Skulptur ist 180 bis 190 Zentimeter groß und stand neben einem Grab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Diebe waren zwischen dem 21. Januar, 16 Uhr, und dem 22. Januar, 9 Uhr, am Werk. Sie entwendeten zudem eine Regenrinne aus Kupfer. Der Wert der Bronzestatue ist laut Polizei nicht zu bestimmen. Wie die Diebe die Statue abtransportiert haben, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.