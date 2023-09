Melle - Mehrere etwa 100 Kilogramm schwere Reifen sind in einem Landmaschinenhandel in Melle im Landkreis Osnabrück gestohlen worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag beläuft sich der Schaden auf mehrere 10.000 Euro. Demnach brachen Unbekannte in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen in das Betriebsgelände ein und entwendeten die Reifen. Die Diebe sollen mutmaßlich einen Gabelstapler und einen Lastwagen benutzt haben, um die schweren Reifen zu transportieren. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen und Hinweisen.