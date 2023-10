Magdeburg - Am Montag ist am Brocken mit schweren Sturmböen von 80 bis 100 Stundenkilometern zu rechnen. Durch den Einfluss eines Tiefdruckgebiets gibt es zum Wochenstart in Sachsen-Anhalt unbeständiges Wetter mit vielen Wolken und Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Tagsüber ist es mit bis zu 14 Grad mild. In der Nacht zu Dienstag kühlt es bei vielen Wolken und Regen dann bis auf 7 Grad ab.