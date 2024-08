In der Nacht muss die Feuerwehr wegen eines schweren Brandes in Berlin-Zehlendorf ausrücken. Der Schaden ist enorm.

Berlin - Ein Wohnhausbrand hat in Berlin-Zehlendorf schwere Schäden verursacht. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten in der Nacht Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehreinheiten in die Forbacher Straße ausrücken, wo eine Doppelhaushälfte lichterloh in Flammen stand. Beide Stockwerke und das Dach waren bereits betroffen.

Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten verhindern, dass die Flammen auf die andere Hälfte des Hauses übergriffen. Trotzdem gestalteten sich die Löscharbeiten wegen der ungünstigen Zugänglichkeit schwierig. Nach einigen Stunden hatte die Feuerwehr das Feuer im Griff. Die Doppelhaushälfte wurde schwer beschädigt und ist einsturzgefährdet.

Mit etwa 70 Kräften war die Feuerwehr im Einsatz. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten werden sich laut Einschätzung noch einige Stunden bis in den Tag hinein ziehen. Verletzte gab es bei dem Brand keine. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt.