Schwerer Raub in Supermarkt: Kripo ermittelt

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Erkner - Ein maskierter Mann hat am Mittwochabend einen Supermarkt in Erkner (Landkreis Oder-Spree) ausgeraubt und zwei Frauen mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht. Der Unbekannte habe kurz vor Ladenschluss das Geschäft betreten und sei direkt zur Kasse gegangen, wo er zwei Mitarbeiterinnen, eine 25-Jährige und eine 28-Jährige bedrohte und Geld forderte, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Nachdem die Frauen die Kasse öffneten, steckte der Räuber das Geld ein und floh. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Wegen schweren Raubs ermittelt nun die Kriminalpolizei zur Identität des Täters. Über die Höhe des erbeuteten Bargeldbetrags kann die Polizei noch keine Angaben machen.