Südliches Anhalt - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 138 in der Stadt Südliches Anhalt (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein Mensch ums Leben gekommen - ein weiterer wurde schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren ein Transporter und ein Lastwagen am Montagmittag im Ortsteil Radegast frontal zusammengestoßen. Der Fahrer des Transporters sei durch die Kollision in seinem Wagen eingeklemmt worden. Er sei noch am Unfallort gestorben. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Wie es zu dem Unfall kam, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher. Genauere Hintergründe und Angaben zum gesundheitlichen Zustand des Lastwagenfahrers waren bislang nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eines der Unfallautos mehrere Gasflaschen geladen. Im Zuge der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle am späten Montagnachmittag weiterhin vollgesperrt.