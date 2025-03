Zwei Autos stoßen im Burgenlandkreis an einer Kreuzung zusammen. Eine Frau erleidet schwerste und ein Mann schwere Verletzungen.

Freyburg - Zwei Autos sind in Freyburg (Burgenlandkreis) an der Kreuzung von B176 und L163 zusammengestoßen. Eine Frau kam mit schwersten Verletzungen per Hubschrauber und ein Mann schwer verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus, wie die Polizei im Burgenlandkreis mitteilte.

Beide waren in ihren Autos eingeklemmt und mussten von Feuerwehrleuten befreit werden, wie es hieß. Es blieb zunächst unklar, wie es zu dem Zusammenstoß kam. Polizisten sperrten die Straße ab.