Schwarmstedt - Wenige Tage nach einem schweren Unfall mit einem toten Siebenjährigen im Heidekreis ist auch seine Mutter im Krankenhaus gestorben. Die 41-Jährige habe bei dem Unfall am vergangenen Mittwoch im Wagen gesessen, mit lebensgefährlichen Verletzungen sei sie in eine Klinik eingeliefert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau starb am Samstag in Hannover, der kleine Junge war noch am Unfallort an der Bundesstraße 214 an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 44 Jahre alte Vater des Kindes wurde schwer verletzt.

Bei dem Unfall zwischen den Ortschaften Nordrebber und Suderbruch nahe Schwarmstedt geriet der Pick-up der Familie, der einen Bootsanhänger samt Boot zog, in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Der 60 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock.