Zittau - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall an einer Kreuzung im Zittauer Ortsteil Hartau schwer verletzt worden. Eine 82-jährige Autofahrerin war am Dienstagmittag mit ihrem Wagen auf der Sachsenstraße unterwegs, als der 72-jährige Motorradfahrer sich auf der Südstraße aus Richtung Innenstadt der Kreuzung näherte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 82-Jährige habe die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet, beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer sei in ein Krankenhaus gekommen, die Autofahrerin blieb unverletzt.