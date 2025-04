Schwerin - Die Volleyballerinnen des deutschen Rekordmeisters SSC Schwerin und ihr Trainer blicken mit großem Respekt auf ihren Gegner in der Playoff-Finalserie um die Meisterschaft. Der Dresdner SC hatte sich am Donnerstagabend mit 3:1 im dritten und entscheidenden Spiel der Halbfinal-Runde beim Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart durchgesetzt.

„Das war absolut verdient“, sagte Schwerins Cheftrainer Felix Koslowski. Noch mehr war Koslowski vom Sieg des deutschen Pokalsiegers aus Dresden im zweiten Halbfinal-Spiel beeindruckt.

Das Team von Coach Alexander Waibl hatte die erste Partie gegen die Stuttgarterinnen verloren, lag in eigener Halle im zweiten Spiel 0:2 nach Sätzen zurück und war im dritten Durchgang mit 4:10 ins Hintertreffen geraten. Dennoch jubelte am Ende das Team aus Sachsen. „Mit der Mentalität, die Dresden gezeigt hat - höchster Respekt, alle Achtung“, sagte Koslowski über die Aufholjagd.

Finalgegner für die Champions League qualifiziert

Die Finalserie beginnt am Samstag (18.30 Uhr) in Schwerin. Maximal sind fünf Partien möglich. Ein entscheidendes fünftes Spiel am 3. Mai würde in Schwerin stattfinden. Die Mecklenburgerinnen waren zuletzt vor sieben Jahren Meisterinnen. Die Schwerinerinnen haben den Vorteil, dass sie im Halbfinale gegen den VfB Suhl nur zwei Spiele (3:0 und 3:1) benötigten und so Kraft sparen konnten.

Ungeachtet des Ausganges der Finalserie steht fest: Weil Dresden den Pokalwettbewerb gewonnen hat, werden beide Clubs in der kommenden Saison im Supercup gleich wieder aufeinandertreffen. Zudem sind der SSC und der DSC für die Champions League qualifiziert.