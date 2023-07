Halle - Ein Schwertransporter hat auf der Autobahn 14 nahe der Anschlussstelle Halle-Tornau gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, platzte am frühen Morgen ein Reifen am Auflieger des Fahrzeugs, woraufhin weitere Reifen in Brand gerieten. Als der Fahrer daraufhin bremste, touchierte er mit dem geladenen Bagger mehrere Stellen der rechten Leitplanke und kam dann zum Stehen. Die Feuerwehr löschte den Brand, es wurde niemand verletzt.

Wegen der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten wurde die A14 den Angaben zufolge für rund drei Stunden vollgesperrt. Der Bagger wurde abgeladen und mit der Zugmaschine zum nächsten Rastplatz gebracht. Für die Bergung des Aufliegers wurde die Fahrbahn Richtung Schwerin gegen 9.30 Uhr erneut gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch unklar.