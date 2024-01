Halle - In Halle (Saale) ist am Freitag eine schwer verletzte Person gefunden worden. Sie sei möglicherweise Opfer eines Angriffs geworden, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd in der Nacht auf Samstag. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte sie weiter. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zunächst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.