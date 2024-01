Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedenau ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Einsatzkrafte wurden in der Nacht zum Freitag in die Odenwaldstraße alarmiert, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Es brannte in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Seitenflügels.

Der Schwerverletzte kam nach Versorgung durch einen Notarzt in eine Spezialklinik, teilte die Feuerwehr auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 24 Kräften zwei Stunden im Einsatz.