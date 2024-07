Schwerverletzter in Doberlug-Kirchhain - Festnahme in Gubin

Doberlug-Kirchhain - Rund zwei Wochen nach dem Fund eines Schwerverletzten in Doberlug-Kirchhain hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen - im polnischen Gubin. Der 34-Jährige stehe im dringenden Verdacht, seinen 41-jährigen Landsmann am 9. Juli mit Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zu den Tatumständen und dem Motiv dauern noch an.

Der 41-Jährige war am 9. Juli mit schweren Verletzungen am Oberkörper in Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster gefunden worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Süd habe den 34-Jährigen gemeinsam mit polnischen Kollegen am Montag in Gubin an der deutsch-polnischen Grenze festgenommen, hieß es. Das ist etwa 100 Kilometer entfernt von Doberlug-Kirchhain.