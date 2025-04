Laut Polizei war die A9 bei Dessau in Fahrtrichtung München kurzzeitig vollständig gesperrt. (Symbolbild)

Dessau-Roßlau - Der Fahrer eines Transporters ist auf der Autobahn 9 bei Dessau schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 50 Jahre alte Mann mit dem Sprinter in der Nacht auf einen Anhänger auf, der von einem Omnibus gezogen wurde. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Zuvor berichtete die „Mitteldeutsche Zeitung“.

In der Nähe der Auffahrt Dessau Süd fuhr der Transporter in den Anhänger des Busses, sodass dieser quer über die rechte und mittlere Fahrspur in Richtung München zum Stehen kam. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der Wucht des Aufpralls stieß der Bus gegen einen Sattelzug mit Auflieger, der gerade auf der mittleren Spur überholte.

Der Schaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen, so der Polizeisprecher. Infolge des Aufpralls seien Schadstoffe ausgetreten, weshalb eine Ölwehr zum Einsatz gekommen sei. Laut Polizei war die Strecke zwischen der Auffahrt Dessau Ost und der Auffahrt Dessau Süd in Fahrtrichtung München kurzzeitig vollständig gesperrt. Am Morgen sei die Autobahn wieder frei gewesen.