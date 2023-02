Bremen - Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian hat die Leistung des VfL Bochum im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga mit deutlichen Worten kritisiert. „Das war von der ersten bis zur letzten Minute zu wenig. So wird es natürlich schwer, Punkte zu holen“, sagte der 35-Jährige am Samstag nach der 0:3 (0:2)-Niederlage bei Werder Bremen. Sein Fazit: „Kaum Intensität in unserem Spiel, keine positiven Emotionen. Die müssen wir unbedingt wieder an den Tag legen, um in dieser Liga bestehen zu können. Es brauchte heute kein großes Kunstwerk von Werder Bremen, um uns klar und deutlich zu schlagen.“

Nach der fünften Niederlage im siebten Spiel des neuen Jahres fielen die Bochumer wieder auf einen direkten Abstiegsplatz zurück. Nächster Gegner ist der Tabellenletzte FC Schalke 04. „Wir müssen schleunigst zusehen, dass wir die Kurve kriegen. Wir stehen punktemäßig immer noch so da, dass wir in Reichweite sind, dass wir Clubs um uns herum einholen können, um in der Liga zu bleiben. Aber so wird es natürlich schwierig“, sagte Fabian. „Das war mir von der Körpersprache, vom Zugriff, von allem viel zu wenig.“

Ein großes Problem der Bochumer im Abstiegskampf ist ihre schwache Auswärts-Bilanz. 16 ihrer 19 Punkte holten sie im eigenen Stadion. Nur beim FC Augsburg gelang im November ein Sieg. „Die Auswärtsleistungen sind so nicht erklärbar. Am Ende spielst du auch hier Elf gegen Elf auf zwei Tore. Es ist nur ein anderes Stadion. Sich über einen solchen Zeitraum auswärts so zu präsentieren, habe ich auch noch nicht erlebt. Das macht es natürlich auch nicht einfacher, weil es dich zu Hause umso mehr unter Druck setzt.“