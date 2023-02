Hannover - Für die Sprachförderung in Niedersachsen ist nach Ansicht von CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner mehr Geld notwendig. Die Fraktion fordere die Landesregierung auf, fünf Millionen Euro zusätzlich in den Nachtragshaushalt für dieses Jahr für die landesfinanzierte Sprachförderung einzustellen, hieß es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Für kommendes Jahr seien ebenfalls weitere Millionen notwendig. Der Erwerb der deutschen Sprache sei die zentrale Voraussetzung, um in der Gesellschaft, im Alltags- und Arbeitsleben Fuß zu fassen, sagte der Fraktionsvorsitzende.