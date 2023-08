Sechs Jahre Pause: Magdeburg will im Pokal in Runde zwei

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg will erstmals seit der Saison 2017/2018 wieder in die zweite Runde des DFB-Pokals einziehen. Bis auf den verletzungsbedingten Ausfall von Noah Kruth wird Magdeburgs Trainer Christian Titz bei Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg am Montag (18.00 Uhr/Sky) in Bestbesetzung antreten.

Titz warnt dabei vor dem Zweitliga-Absteiger, der eine gute Mannschaft für die dritte Liga zusammengestellt habe. Deshalb plant der Trainer auch keine große Rotation und fordert von seinem Team die nötige Geduld, die auch beim 2:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig in der Liga zum Erfolg geführt habe.

Zum frühen Wiedersehen kommt es mit Alexander Bittroff. Der 34 Jahre alte ehemalige Kapitän hatte die letzten drei Jahre für Magdeburg gespielt und ist im Sommer nach Regensburg gewechselt.