Schreckliches Ende eines Überholversuchs auf einer Landstraße im Emsland: Acht Menschen verletzen sich dabei, sechs schweben in Lebensgefahr. Für die Rettungskräfte ist es ein Großeinsatz.

Ein Auto gerät in Werlte in den Gegenverkehr - sechs Menschen werden lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Werlte - Bei einem schweren Unfall im Landkreis Emsland sind acht Menschen verletzt worden, sechs von ihnen schweben in Lebensgefahr. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ereignete sich das Unglück auf einer Landstraße zwischen Werlte und Sögel, als ein aus Richtung Werlte kommender und mit vier Menschen besetzter Transporter einen Kleinwagen überholen wollte. Ein entgegenkommender Personenwagen wollte ausweichen, stieß aber mit dem Kleinwagen zusammen. Der Transporter kollidierte frontal mit einem weiteren Auto.

Die Unfallopfer seien ungefähr im Alter zwischen 30 und 65 Jahren, sagte die Sprecherin. Zwei der Verletzten seien weiblich. Neben den sechs lebensgefährlich verletzten Unfallopfern gebe es noch einen schwer und einen leicht verletzten Menschen.

Die Unfallopfer wurden den Angaben zufolge unter anderem in Krankenhäuser in Meppen, Löningen, Bremen, Papenburg, Oldenburg, Lingen und Quakenbrück gebracht. Vier Notärzte, zwei Rettungshubschrauber und 60 Feuerwehrkräfte waren an der Unfallstelle.