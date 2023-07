Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck betrachten ein Modell des Exilmuseums am Anhalter Bahnhof.

Berlin - Über das von Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller („Atemschaukel“) und dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck unterstützte Exilmuseum informiert seit Freitag ein sechs Meter hoher Turm in Berlin. Damit will die Stiftung nach eigenen Angaben die Initiative und die Architekturpläne am früheren Anhalter Bahnhof vorstellen.

In der Nähe des Potsdamer Platzes soll das Museum nach einem Entwurf des dänischen Büros Dorte Mandrup entstehen. Das Haus soll sich mit Geschichte und Schicksal von rund 500.000 Menschen befassen, die unter dem Druck der Nationalsozialisten Deutschland verlassen mussten. Viele kehrten auch nach dem Krieg nicht mehr zurück.

Im Museum soll laut Stiftung neben der Vermittlung des historischen Themas der Inhalt des Wortes „Exil“ begreifbar gemacht sowie auf die aktuelle Relevanz des Themas verwiesen werden.

Die Baukosten werden derzeit mit 60 Millionen Euro kalkuliert. Über Spenden und private Mittel sind bisher 20 Millionen zusammengekommen. Müller, die selbst wegen der Verfolgung durch das Ceausescu-Regime ihre Heimat in Rumänien verloren hat, sieht auch eine Verpflichtung des Bundes für eine Finanzierung. Die Eröffnung des Museums ist für 2027 geplant. Müller und Gauck haben die Schirmherrschaft des Projekts übernommen.