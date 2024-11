In einem Mehrfamilienhaus in Zittau bricht Feuer aus. Dabei werden sechs Menschen verletzt. Ein hoher Sachschaden entsteht - was ist bekannt?

Sechs Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zittau verletzt worden. (Symbolbild)

Zittau - Sechs Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zittau (Landkreis Görlitz) verletzt worden. Die Bewohner kamen mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird bislang auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Demnach brach das Feuer in der Nacht in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses aus. Einsatzkräfte evakuierten alle zehn Bewohner und löschten den Brand. Die vier Unverletzten kamen in einem Hotel unter. Insgesamt dauerte der Einsatz rund vier Stunden an. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Brandes.